Scholz: Cesty do Kyjeva sú „dobrým základom“ pre budúcu spoluprácu

Na archívnej snímke z 10. mája 2022 ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vľavo) víta nemeckú ministerku zahraničných vecí Annalenu Baerbockovú (uprostred) a holandského ministra zahraničných vecí Wopkeho Hoekstru (vpravo) počas ich stretnutia v Kyjeve. Foto: TASR/AP

Berlín 11. mája (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz privítal v utorok nedávno uskutočnené cesty ministerky zahraničných vecí Annaleny Baerbockovej a predsedníčky Spolkového snemu Bärbel Basovej na Ukrajinu. Informovala o tom agentúra DPA.Scholz na spoločnej tlačovej konferencii s belgickým premiérom Alexandrom de Croom v Berlíne opätovne zdôraznil, že má radosť z rozhovoru medzi nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom a jeho ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským.uviedol Scholz.Na otázku, či v blízkej budúcnosti tiež odcestuje do ukrajinskej metropoly, Scholz neodpovedal, píše DPA.Šéfka nemeckej diplomacie Baerbocková v utorok navštívila Kyjev ako prvá členka spolkovej vlády od začatia ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajine (24. februára). V nedeľu tam pricestovala predsedníčka Bundestagu Basová.Nemecký prezident Steinmeier plánoval spoločnú cestu do Kyjeva s prezidentmi Poľska a pobaltských krajín, nakoniec ju však zrušil s tým, že na Ukrajine nie je vítaný, pripomína DPA. Viedlo to k narušeniu vzájomných vzťahov Berlína a Kyjeva. Scholz to považoval za prekážku v návšteve členov nemeckého kabinetu v Kyjeve, minulý týždeň však medzi Steinmeierom a Zelenským prebehol objasňujúci rozhovor, uzatvára DPA.