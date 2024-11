Scholz chce hlasovanie o dôvere v parlamente ešte pred Vianocami

Frankfurt nad Mohanom 10. novembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v nedeľu vyhlásil, že by bol ochotný vyhlásiť hlasovanie o dôvere v parlamente ešte pred Vianocami, čo by otvorilo cestu k predčasným voľbám po rozpade jeho vládnej koalície. TASR o tom informuje podľa správ tlačových agentúr DPA a AFP.



Tento dátum je skorší ako 15. január, ktorý oznámil minulý týždeň, a je výsledkom tlaku na rýchlejšie hlasovanie.



Scholz, ktorého koalícia sa v stredu rozpadla, v televíznom rozhovore povedal, že "pre mňa by nebol problém" požiadať o parlamentné hlasovanie pred Vianocami, ak s tým budú súhlasiť hlavné strany, keď predtým hovoril o hlasovaní v polovici januára a voľbách koncom marca.



Nemecko sa tento týždeň ocitlo v politickej kríze, ktorú vyvolal rozpad trojstrannej vládnej koalície. K jej rozpadu došlo po tom, ako kancelár Scholz odvolal z funkcie ministra financií Christiana Lindnera.



Ten je zároveň predsedom Slobodnej demokratickej strany (FDP), ktorá sa po jeho odvolaní z koalície stiahla. Vo vláde z nej ostal minister dopravy Volker Wissing, ktorý však vystúpil z FDP, aby tak nepodkopal jej pozíciu.



Scholz v piatok vyhlásil, že je pripravený rokovať o termíne hlasovania o dôvere svojej vlády, ktoré môže viesť k predčasným voľbám.