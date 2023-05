Scholz chce opäť hovoriť s Putinom, keď nastane “pravý čas“

Berlín 26. mája (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz plánuje opäť hovoriť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, keď nastane ten "pravý čas". Uviedol to pre nemecký denník Kölner Stadt-Anzeiger v rozhovore, ktorý bol zverejnený v piatok, informuje agentúra AFP.



Obaja lídri spolu naposledy telefonovali vlani v decembri. Scholz vtedy vyzval Putina, aby stiahol ruskú armádu z Ukrajiny. Šéf Kremľa v telefonáte zase obvinil Západ z presadzovania "deštruktívnej politiky.



Napätie medzi Moskvou a Berlínom odvety len eskalovalo, najmä po tom, ako v januári Nemecko súhlasilo s dodaním tankov Leopard 2 nemeckej výroby na Ukrajinu.



Scholz v rozhovore pre nemecký denník trval na tom, že jeho cieľom je "aktívne podporovať Ukrajinu", no zároveň chce predísť priamemu konfliktu medzi Severoatlantickou alianciou a Ruskom. Dodal, že je dôležité, aby Nemecko úzko spolupracovalo so svojimi partnermi.



Spolkový kancelár na otázku o možnosti ukončenia rusko-ukrajinského konfliktu prostredníctvom rokovaní odpovedal, že Putin musí pochopiť, že vojnu nemožno ukončiť uzatvorením "nejakého chladného mieru".



"Napríklad premenou súčasnej frontovej línie na novú hranicu medzi Ruskom a Ukrajinou," priblížil Scholz. Podľa jeho slov je potrebné dosiahnuť "spravodlivý mier, ktorého predpokladom je stiahnutie ruských vojsk" z ukrajinského územia.



Vzťahy medzi Moskvou a Berlínom vlani po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu mimoriadne ochladli. Rozhodnutie Moskvy znížiť dodávky plynu do Európy zasiahlo Nemecko obzvlášť tvrdo, keďže bolo závislé na lacnom ruskom plyne.



Berlín sa ihneď po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu pridal k západným sankciám voči Rusku a podporuje Kyjev v boji proti ruským silám humanitárne i vojensky.