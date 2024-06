Berlín 6. júna (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz chce opäť povoliť deportácie zločincov do Afganistanu a Sýrie, povedal vo štvrtok v Bundestagu. Reaguje tak na nedávny útok muža z Afganistanu, pri ktorom prišiel o život policajt. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, DPA a AFP.



"Dovoľte mi, aby som sa vyjadril jasne: poburuje ma, keď niekto, kto tu v našej krajine hľadá útočisko, pácha najzávažnejšie trestné činy," povedal Scholz v prejave v parlamente.



"Takíto zločinci by mali byť deportovaní, aj keď pochádzajú zo Sýrie a Afganistanu," dodal. Ministerstvo vnútra už údajne pracuje na tom, aby umožnilo deportáciu zločincov a nebezpečných migrantov späť do Afganistanu.



Kancelár tiež uviedol, že oslavovanie teroristických činov je "proti všetkým našim hodnotám" a v budúcnosti by mohlo byť potrestané vyhostením. Velebenie takýchto činov je podľa neho "fackou do tváre obetiam, ich rodinám a nášmu demokratickému poriadku". Pravidlá deportácie budú sprísnené tak, aby sa schvaľovanie terorizmu mohlo považovať za dôvod na deportáciu, povedal Scholz.



Jeho vyjadrenia prišli po nedávnom útoku nožom v meste Mannheim. Na zhromaždenie protiislamskej pravicovej občianskej skupiny Pax Europa v Mannheime útočil v piatok nožom 25-ročný muž z Afganistanu. Zranil piatich ľudí a pobodal 29-ročného policajta, ktorý zraneniam podľahol.



Nemecko nevykonáva deportácie do Afganistanu od roku 2021, keď sa hnutie Taliban opäť ujalo moci. Taktiež nedeportuje ľudí do Sýrie, pretože krajina nie je považovaná za bezpečnú v dôsledku pretrvávajúcej občianskej vojny.



Nemecko vlani zaznamenalo prudký nárast prisťahovalectva a najväčšími skupinami žiadateľov o azyl boli ľudia zo Sýrie, Turecka a Afganistanu.