Scholz: Čína podporí mierovú konferenciu o Ukrajine vo Švajčiarsku

Peking 16. apríla (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v utorok uviedol, že sa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom dohodli na podpore mierovej konferencie o Ukrajine, ktorá sa uskutoční vo Švajčiarsku - pravdepodobne bez účasti Ruska. TASR informuje na základe agentúry AFP.



"Čína a Nemecko majú v úmysle intenzívne a pozitívne koordinovať podporu organizácie konferencie na vysokej úrovni vo Švajčiarsku a budúcich medzinárodných mierových konferencií," napísal Scholz na sieti X po stretnutí s čínskym prezidentom v Pekingu.



Čínsky líder predtým v utorok povedal, že Peking by podporil medzinárodnú mierovú konferenciu, ale Rusko a Ukrajina by ju museli akceptovať.



Konferencia sa bude konať 15. až 16. júna v stredisku Bürgenstock na brehu Vierwaldstattského jazera. Očakáva sa účasť najvyšších vládnych predstaviteľov z desiatok krajín. Rokovať by mali o pláne, ktorý v uplynulých mesiacoch vypracovali ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a švajčiarsky minister zahraničných vecí Ignazio Cassis.



Na konferenciu by mohol prísť americký prezident Joe Biden, ktorý má 13. – 15. júna na programe účasť na summite G7 v susednom Taliansku, informoval švajčiarsky denník Neue Zürcher Zeitung.



Švajčiarska vláda uviedla, že na predchádzajúcich rokovaniach o usporiadaní konferencie sa podieľali Európska únia a vyslanci z takzvaného globálneho Juhu vrátane Brazílie, Číny, Etiópie, Indie, Saudskej Arábie a Juhoafrickej republiky.



Rusko dalo jasne najavo, že sa do tejto iniciatívy nezapojí, a označilo ju za zbytočnú. Podľa Moskvy je totiž vzhľadom na jej neúčasť odsúdená na neúspech.