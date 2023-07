Scholz diskutoval so Zelenským o situácii na Ukrajine

Berlín 3. júla (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v pondelok telefonicky diskutoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o politickej, vojenskej a humanitárnej situácii na Ukrajine. Uviedol to hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Zelenskyj sa v telefonáte poďakoval nemeckej vláde za vojenskú podporu Ukrajiny, ktorá už vyše roka čelí ruskej invázii. Obzvlášť vyzdvihol posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany a delostrelectva, povedal Hebestreit.



Scholz opätovne potvrdil "pokračujúcu a nezlomnú solidaritu" Nemecka s Ukrajinou. Berlín bude naďalej podporovať Kyjev a poskytovať mu vojenskú pomoc v úzkej koordinácii so svojimi európskymi a medzinárodnými partnermi, uistil spolkový kancelár ukrajinského prezidenta.



Obaja lídri sa tiež dohodli, že budú naďalej diskutovať o medzinárodnej podpore mierového riešenia konfliktu a "zostanú v úzkom kontakte", uviedol hovorca.



Scholz a Zelenskyj tiež vyzvali na predĺženie obilnej dohody, ktorá počas ruskej invázie umožňuje vývoz obilnín z ukrajinských čiernomorských prístavov. Platnosť tejto dohody, ktorú medzi Moskvou a Kyjevom vlani v júli sprostredkovali Turecko a OSN, bola v máji predĺžená do 17. júla.



Rusko a Ukrajina patria medzi najväčších svetových vývozcov poľnohospodárskych produktov, takže je od nich závislých mnoho krajín.



Moskva už vopred avizovala, že ak nebudú splnené jej požiadavky – znovuzapojenie ruskej poľnohospodárskej banky Rosseľchozbank do platobnej siete SWIFT, obnovenie dodávok poľnohospodárskych strojov a súčiastok zo zahraničia, zrušenie obmedzení týkajúcich sa poistenia a obnovenie čpavkovodu z ruského Togliatti do ukrajinskej Odesy –, obilnú dohodu nepredĺži. Hoci Rusko podobný krok naznačovalo aj predtým, doteraz k predĺženiu dohody vždy pristúpilo. Od júna minulého roka bola dohoda predĺžená trikrát.