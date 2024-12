Scholz: Dobre integrovaní sýrski utečenci sú v Nemecku naďalej vítaní

Berlín 14. decembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v piatok vyhlásil, že dobre integrovaní sýrski utečenci môžu v Nemecku zostať. Krajne pravicoví a konzervatívni politici ich totiž po zvrhnutí režimu Bašára Asada vyzvali, aby sa vrátili do svojej domovskej krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Tí, ktorí tu pracujú, ktorí sú dobre integrovaní, sú v Nemecku naďalej vítaní. To je samozrejmé," uviedol líder sociálnych demokratov v príspevku na sociálnej sieti X, pričom poznamenal, že "niektoré vyhlásenia z posledných dní hlboko destabilizovali našich spoluobčanov sýrskeho pôvodu".



V Nemecku žije približne milión Sýrčanov, z ktorých väčšina prišla do krajiny počas migračnej krízy v roku 2015, vyvolanej občianskou vojnou, ktorá v Sýrii vypukla v roku 2011. Niektorí z nich odvtedy získali nemecké občianstvo, väčšina však nie a preto sú viac ohrození vyhostením.



Nemecko, podobne ako ďalšie európske krajiny vrátane Rakúska a Švédska, v pondelok, iba deň po páde Asadovej vlády oznámilo, že pozastavuje nové žiadosti Sýrčanov o azyl.



Alice Weidelová, spolupredsedníčka krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), neskôr v ten deň vyhlásila, že nemecké hranice "sú zatvorené a ďalších neprijmeme".



AfD získala obrovskú popularitu pre obavy z náhleho prílevu migrantov. Strana by podľa prieskumov verejnej mienky mohla skončiť vo februárových voľbách druhá a Weidelová sa v nich bude uchádzať o post kancelárky.



Stredopravá opozičná strana CDU, ktorá je momentálne na čele prieskumov, tiež vyzvala sýrskych utečencov na návrat domov. Poslanec za CDU Jens Spahn navrhol, aby Berlín vyslal charterové lety do Sýrie a ponúkol 1000 eur "každému, kto sa chce vrátiť".



Podľa v piatok zverejnenej nemeckej štúdie by krajina mohla zápasiť s nedostatkom pracovnej sily, najmä v zdravotníctve, ak by sa Sýrčania vrátili domov. Podľa spravodajského magazínu Der Spiegel v Nemecku pracuje 5758 sýrskych lekárov.