Scholz: Dodávka zbraní Ukrajine sa nemôže zvýšiť na úkor škrtov

Berlín 13. januára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v pondelok vyhlásil, že je proti akémukoľvek zvýšeniu dodávok zbraní na Ukrajinu, ak by to znamenalo rozpočtové škrty v iných oblastiach. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.



"Som proti tomu, aby sme (peniaze) brali z dôchodkov... aby sme škrtali rozpočet miestnym samosprávam... aby sme investovali menej peňazí do železníc a ciest," povedal Scholz počas predvolebného podujatia v meste Bielefeld. Predčasné parlamentné voľby sa budú v Nemecku konať 23. februára.



Dodal, že naďalej neexistuje parlamentná väčšina, ktorá by podporila pozastavenie prísnych nemeckých limitov na vládne pôžičky - známych ako dlhová brzda - s cieľom financovať pomoc pre Ukrajinu.



Kancelár Scholz v pondelok čelil obvineniam predsedu výboru Spolkového snemu pre európske záležitosti Antona Hofreitera zo strany Zelených. Podľa neho Scholzov úrad zrejme blokuje veľký balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu.



Časopis Der Spiegel minulý týždeň informoval, že ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková a minister obrany Boris Pistorious tlačili na to, aby Nemecko poskytlo Ukrajine vojenskú pomoc vo výške asi troch miliárd eur. Podľa nemeckých médií kancelár tento návrh údajne zablokoval, čo Scholzoví sociálni demokrati (SPD) v nedeľu popreli.