Scholz, Duda a Macron sa zhodli, že spoločným cieľom je udržať mier

Berlín 8. februára (TASR) - Francúzsko, Nemecko a Poľsko zastávajú v súvislosti s krízou na ukrajinsko-ruských hraniciach jednotný postoj: je ním spoločný cieľ udržať mier v Európe. Povedal to v utorok v Berlíne nemecký kancelár Olaf Scholz po stretnutí s prezidentmi Francúzska a Poľska Emmanuelom Macronom a Andrzejom Dudom, informuje agentúra AFP.



"Spája nás cieľ udržať mier v Európe prostredníctvom diplomacie a jasných odkazov a spoločnej vôle konať jednotne," povedal Scholz novinárom na spoločnej tlačovej konferencii. Akékoľvek porušenie suverenity a územnej celistvosti Ukrajine je podľa jeho slov neprijateľné a malo by pre Rusko ďalekosiahle následky, a to v "politických, ekonomických a geostrategických dimenziách".



Duda vyjadril presvedčenie, že vojnu v Európe je stále možné odvrátiť, a to zmiernením napätia medzi Moskvou a Kyjevom. "Musíme nájsť riešenie, aby sme zabránili vojne. Ako som povedal, toto je teraz naša hlavná úloha," zdôraznil. "Verím tomu, že ju dosiahneme. Čo je podľa môjho názoru dnes najdôležitejšie, je jednota a solidarita," dodal.



Poľský prezident poznamenal, že súčasná kríza na Ukrajine je najťažšou situáciu, akej musia NATO a EÚ čeliť od udalostí z roku 1989, píše agentúra DPA. "Pozdĺž ukrajinskej hranice máme bezprecedentnú koncentráciu ruských vojakov, takisto máme veľké skupiny (ruských vojakov) v Bielorusku," povedal Duda s tým, že v Bielorusku sa vojaci aktuálne pripravujú na manévre, ktoré majú trvať do 20. februára.



Macron zase zdôraznil nutnosť dialógu s Ruskom, ktorý je podľa neho "jedinou cestou vedúcou k mieru na Ukrajine". Francúzsky prezident strávil posledné dva dni rokovaniami v Moskve i Kyjeve.



Ruský prezident Vladimir Putin mu v pondelok povedal, že on nebude zdrojom eskalácie napätia. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj však od Moskvy požaduje konkrétne kroky, a nielen slová, ktoré by svedčili o skutočnom úmysle deeskalovať situáciu. Macron v utorok popoludní v Kyjeve uviedol, že počíta s tým, že kríza potrvá ešte niekoľko mesiacov.



Stretnutie lídrov Paríža, Varšavy a Berlína v rámci formátu tzv. Weimarského trojuholníka na tejto úrovni sa konalo naposledy pred 11 rokmi.