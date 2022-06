Scholz dúfa, že summit G7 posilní vzťahy s demokraciami

Berlín 19. júna (TASR) – Nemecký kancelár Olaf Scholz si želá, aby sa nadchádzajúci summit skupiny G7 zameral na posilnenie spolupráce medzi demokraciami po celom svete. Chápanie demokracie je podľa neho nedostatočné, keď sa sústreďuje len na klasický Západ, informovala cez víkend agentúra DPA.



"Bolo by mimoriadnym úspechom, keby sa tento summit stal východiskom pre nový pohľad na svet demokracie," povedal Scholz v rozhovore pre agentúru DPA. Skupina G7, ktorú tvoria Spojené štáty, Kanada, Francúzsko, Británia, Nemecko, Taliansko a Japonsko, by podľa neho mala byť vnímaná len ako začiatočný bod.



"Veľké, silné demokracie budúcnosti sú v Ázii, Afrike a Južnej Amerike a budú našimi partnermi," povedal Scholz, ktorý bude o týždeň (26. – 28. júna) hostiteľom vrcholnej schôdzky G7 v Bavorsku.



"Musíme sa pozerať na celý svet a nemať len zúžený pohľad na Európu, Severnú Ameriku a Japonsko," zdôraznil kancelár. Z tohto dôvodu pozval na summit lídrov Indonézie, Indie, Juhoafrickej republiky, Senegalu a Argentíny.



Svet bude mať o 30 rokov ešte viac mocenských centier než dnes, doplnil Scholz: "Ak sa nám poradí dosiahnuť, že tento svet bude napriek tomu spolupracovať a demokracie v tom zohrajú ústrednú úlohu, bude to veľký krok vpred."



Nemecký kancelár ešte v piatok na konferencii v bavorskom Tutzingu podobne poukázal na to, že rozšírenie demokratickej formy vládnutia vo svete aj dôležité aj pre západné demokracie.



"O budúcnosti našej demokracie nerozhodujeme len my sami," vyhlásil s tým, že klasické demokracie nebudú mať v budúcnosti "dostatočnú váhu". V súčasnosti krajiny G7 vytvárajú 45 percent svetovej ekonomickej produkcie, hoci majú len desať percent svetovej populácie. Tento pomer sa však bude meniť, uviedol Scholz.