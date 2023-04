Scholz dúfa, že Švajčiarsko zmení názor na dodávky zbraní pre Ukrajinu

Berlín 18. apríla (TASR) — Nemecký kancelár Olaf Scholz vyjadril nádej, že Švajčiarsko upustí od svojho nesúhlasu s dodaním zbraní švajčiarskej výroby pre Ukrajinu. Uviedol to v utorok v Berlíne na spoločnej tlačovej konferencii so švajčiarskym prezidentom Alainom Bersetom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Vieme, že Ukrajina potrebuje podporu vo forme zbraní a munície, preto Nemecko adresovalo (Švajčiarsku) niekoľko žiadostí," vyhlásil Scholz. Dodal, že si je vedomý "rozhodnutí, ktoré boli doteraz prijaté" a uviedol, že pozorne sleduje diskusiu o tejto téme vo Švajčiarsku v nádeji, že dospeje k nejakému záveru.



Napriek požiadavkám zo strany Kyjeva i jeho západných spojencov Bern stále odmieta povoliť krajinám, ktoré majú k dispozícii vojenské vybavenie švajčiarskej výroby, aby ho poslali na Ukrajinu. Švajčiarska vláda už zamietla žiadosti Nemecka, Španielska a Dánska. Odvolala sa pritom na zákon o vojenskom vybavení, ktorý zakazuje reexport zbraní či munície do krajiny, ktorá je zapojená do ozbrojeného konfliktu.



Agentúra AFP pripomína, že vo švajčiarskom parlamente v súčasnosti prerokúva niekoľko iniciatív s cieľom zmierniť príslušný zákon. Tento proces zahŕňajúci rokovania medzi parlamentom a vládou, po ktorých by s najväčšou pravdepodobnosťou nasledovalo referendum, však môže trvať celé mesiace.



"Nemôžete od nás žiadať, aby sme porušili vlastné zákony... pravidlá sú jasné," povedal v tejto súvislosti Berset. Dodal však, že o tejto téme v Švajčiarsku prebiehajú intenzívne rokovania.