Scholz: EÚ sa nesmie nechať zastrašiť Putinovou demonštráciou sily

Štrasburg 9. mája (TASR) — Európska únia sa nesmie nechať zastrašiť prehliadkou v Moskve na Deň víťazstva, ktorej cieľom je demonštrovať vojenskú silu Ruska, ale musí pokračovať v podpore Ukrajiny. V utorkovom prejave v Európskom parlamente v Štrasburgu to vyhlásil nemecký kancelár Olaf Scholz pri príležitosti Dňa Európy. TASR informuje na základe správy denníka The Guardian.



Scholz podľa vopred pripraveného prejavu, z ktorého citoval spomenutý britský denník, uviedol, že "v Moskve, 2200 kilometrov severovýchodne odtiaľto, predvádza (ruský prezident Vladimir) Putin vojenskú prehliadku svojich vojakov, tankov a rakiet".



"Nesmieme sa nechať zastrašiť takýmito mocenskými hrami!" apeloval. "Zostaňme neochvejní v našej podpore Ukrajiny – tak dlho, ako to bude potrebné!" zdôraznil.



Nemecký kancelár podľa agentúry AFP vyzval na "rozšírenú a zreformovanú" EÚ, ktorá je viac geopolitická, čo sa týka postojov aj konania. EÚ podľa jeho slov potrebuje zjednodušiť rozhodovanie v oblasti zahraničnej politiky a daní a takisto dodržať svoj prísľub budúceho členstva balkánskych krajín.



Scholz vyhlásil, že Deň Európy (9. máj) je tou správnou odpoveďou na druhú svetovú vojnu, ktorú rozpútalo Nemecko, a tiež na ničivý nacionalizmus a imperialistické velikášstvo. "Vojna medzi našimi národmi sa stala nepredstaviteľnou – vďaka EÚ a našťastie pre nás všetkých," povedal. V súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu však poznamenal, že nie vo všetkých krajinách je tento sen i realitou.



Deň Európy je pripomienkou na 9. máj 1950, keď francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman položil historickým prejavom základy európskej integrácie. Vo svojom vystúpení navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi.