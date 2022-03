Scholz: Európa musí byť schopnejšia v oblasti obrany

Berlín 28. marca (TASR) - Európa musí byť schopnejšia v oblasti obrany a ruský prezident Vladimir Putin by mal konečne súhlasiť s prímerím a pristúpiť na vážne rokovania. Povedal to v pondelok nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz. TASR správu prevzala z oficiálnej webovej stránky nemeckej vlády.



"Nechceme a nesmieme si na tento vojnový stav zvyknúť," povedal Scholz po stretnutí so švédskou premiérkou Magdalenou Anderssonovou v Berlíne.



Pripomenul, že Nemecko sa už rozhodlo posilniť svoju armádu a podobné kroky na minulotýždňovom summite NATO oznámili aj ďalšie krajiny. Spolkový kancelár takisto upozornil, že Európa sa musí čím skôr zbaviť závislosti od dodávok energie z Ruska. Nemecko podľa jeho slov takisto začalo s diverzifikáciou týchto zdrojov.



Spolkový kancelár označil ruský útok na Ukrajinu za "očividné porušenie medzinárodného práva, ktoré nesmieme tolerovať". Takisto vyzval Rusko, aby ukončilo vojnu na Ukrajine a stiahlo svojich vojakov.



Ruská agresia na Ukrajine podľa Scholza vedie k tomu, že Nemecko a Švédsko menia svoje dlhoročné politické postoje. Nemecko po prvý raz poslalo zbrane a vojenský materiál do krajiny, kde je vojnový konflikt. "Ukrajinu podporujeme finančnými, humanitárnymi a vojenskými prostriedkami," povedal a dodal, že jeho krajina bude v tejto pomoci pokračovať.



Nemecko podľa Scholza bude aj naďalej prijímať občanov Ukrajiny. "Čím dlhšie vojna trvá, tým viac občanov a občianok bude u nás hľadať ochranu. A túto ochranu u nás nájdu," povedal.