Scholz: Európski lídri odmietajú inváziu aj anexiu ukrajinských území

Praha 6. októbra (TASR) - Lídri, ktorí sa zúčastňujú na štvrtkovom summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Prahe, považujú ruskú vojenskú inváziu na Ukrajine za neakceptovateľnú. Pre začiatkom summitu to vyhlásil nemecký kancelár Olaf Scholz, informuje agentúra DPA.



"Tí, ktorí sa tu stretávajú, vedia, že ruský útok na Ukrajinu je hrubým porušením bezpečnostného a mierového usporiadania... v Európe," povedal Scholz.



"Je dôležité, aby sme tento útok odmietli a neakceptovali anexiu územia susednej krajiny," dodal spolkový kancelár.



Zároveň však varoval, že z nového formátu EPC sa nesmie stať len nová medzinárodná inštitúcia. "Nie je to o vytvorení novej inštitúcie s administratívou a byrokraciou," uviedol Scholz. Dodal, že skutočným prínosom pražského summitu je to, že vedúci predstavitelia európskych štátov "môžu medzi sebou hovoriť veľmi konkrétnym spôsobom".



Vo štvrtok sa na Pražskom hrade koná vôbec prvý summit EPC, ktorého vznik inicioval francúzsky prezident Emmanuel Macron. Okrem 27 členov EÚ naň boli pozvaní aj lídri ďalších 16 európskych štátov. Hlavnými témami stretnutia sú mier a bezpečnosť, energetika, klíma a ekonomická situácia. Na stretnutie EPC v piatok nadviaže neformálny summit EÚ.