Scholz: G7 vydá spoločné vyhlásenie o bezpečnostných zárukách Ukrajine

Vilnius 11. júna (TASR) - Krajiny skupiny G7 vydajú spoločné vyhlásenie o bezpečnostných prísľuboch pre Ukrajinu, ktoré vstúpi do platnosti po dosiahnutí mieru v konflikte s Ruskom. Oznámil to v utorok nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Pre nás je od začiatku dôležité, aby Ukrajina dostala bezpečnostné prísľuby, ktoré môžu vstúpiť do platnosti po uzavretí mieru," povedal Scholz na začiatku summitu NATO v litovskom Vilniuse.



Summit NATO sa začal v utorok 11. júla. Jeho hlavnými témami sú podpora Ukrajiny, členstvo Švédska v Aliancii, posilnenie obrany a spolupráce spojencov a zvýšenie výdavkov na obranu na minimálnu úroveň dvoch percent HDP.



Okrem členských krajín NATO sú vo Vilniuse zastúpené aj Austrália, Japonsko, Južná Kórea a Nový Zéland. Tokio je spolu s Nemeckom, Francúzskom, Kanadou, Spojeným kráľovstvom, USA a Talianskom členom skupiny najvyspelejších ekonomík G7.