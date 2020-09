Scholz hovorí o ekonomických dôsledkoch, ak sa Británia nedohodne s EÚ

Berlín 12. septembra (TASR) - Nemecký minister financií Olaf Scholz v sobotu uviedol, že Británia bude čeliť vážnym ekonomickým následkom, ak pobrexitové rozhovory nepovedú k uzavretiu obchodnej dohody s EÚ. Informovala o tom agentúra AFP.



"Neregulovaná situácia (bez dohody) by mala podľa môjho názoru veľmi vážne dôsledky pre britskú ekonomiku," povedal Scholz novinárom v Berlíne po stretnutí ministrov financií členských štátov EÚ.



"Európa by sa s tým dokázala vyrovnať a nemalo by to obzvlášť závažné dôsledky po prípravách, ktoré sme už spravili," dodal nemecký minister.



Vláda britského premiéra Borisa Johnsona v pondelok oznámila, že predloží legislatívny návrh, ktorý zámerne porušuje vlani podpísanú dohodu o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ. Zmeny sa týkajú tzv. írskej poistky.



Zmeny podľa Londýna uľahčia obchod v rámci Spojeného kráľovstva po brexite a pomôžu v súvislosti s oživením po pandémii koronavírusu.



Británia vystúpila z EÚ 31. januára 2020 a momentálne sa nachádza v tzv. prechodnom období, ktoré potrvá do konca tohto roku. Navrhované zmeny v dohode o brexite vyvolali obavy, že Británia po prechodnom období preruší vzťahy s Európou, poznamenala AFP.



EÚ Britániu varovala, že sporné legislatívne návrhy "vážne porušili (vzájomnú) dôveru", a ak ich krajina nestiahne do konca septembra, Brusel zváži, že Britániu postaví pred súd.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová minulú stredu varovala Britániu, že navrhované zmeny v dohode o brexite by v prípade ich schválenia boli porušením medzinárodného práva.