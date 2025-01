Scholz reaguje na Trumpove výroky: Hranice sú nedotknuteľné

Berlín 8. januára (TASR) — Nemecký kancelár Olaf Scholz v stredu odmietol slová zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý nevylúčil použitie vojenského alebo ekonomického nátlaku na získanie Grónska alebo Panamského prieplavu pod správu USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Nedotknuteľnosť hraníc je základným princípom medzinárodného práva. V záverečnom akte Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z roku 1975, uprostred studenej vojny, sa na tomto základnom princípe opäť zhodli štáty Európy a krajiny vtedajšieho východného bloku, USA a Sovietsky zväz. Hranice sa nemôžu posúvať nasilu," uviedol Scholz vo vyhlásení.



Tento princíp podľa neho porušil ruský prezident Vladimir Putin útokom na Ukrajinu. Nemecko je na strane Ukrajiny, podporuje jej suverenitu a územnú celistvosť, ako aj princíp nedotknuteľnosti hraníc.



"Princíp nedotknuteľnosti hraníc platí pre každú krajinu, bez ohľadu na to, či leží na východ alebo na západ od nás. Musí ho dodržiavať každý štát, bez ohľadu na to, či ide o malú krajinu alebo veľmi silný štát. Je to základný princíp medzinárodného práva a základná súčasť toho, čo nazývame západné hodnoty," konštatoval Scholz.



Kancelár tiež uviedol, že o Trumpových výrokoch diskutoval s európskymi partnermi, ktorí vyjadrili "určité nepochopenie" ohľadom súčasných vyhlásení zaznievajúcich z USA.