Scholz: Irán riskuje ďalšie vzplanutie konfliktu na Blízkom východe

Berlín 2. októbra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vyzval v stredu Irán a libanonské militantné hnutie Hizballáh, aby okamžite ukončili útoky na Izrael. Upozornil na to, že Irán riskuje ďalšie vzplanutie konfliktu na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AFP a AP.



"Iránske raketové útoky na Izrael treba čo najdôraznejšie odsúdiť. Hrozí kvôli nim ďalšia eskalácia už aj tak napätej situácie na Blízkom východe," uviedol Scholz. "Irán riskuje, že podpáli celý región. Tomu treba za každú cenu zabrániť. Hizballáh a Irán musia okamžite ukončiť svoje útoky na Izrael," pokračoval.



Scholz tiež poukázal na to, že utorkový raketový útok Iránu sa podarilo z veľkej časti odraziť vďaka izraelskej vzdušnej obrane.



Zároveň dodal, že Nemecko a jeho partneri budú naďalej pracovať na prímerí medzi Izraelom a Hizballáhom. Prímerie však musí podľa Scholza zahŕňať úplnú implantáciu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorá vyzýva Hizballáh, aby sa stiahol z oblastí blízko hraníc Izraela. Podľa nemeckého kancelára by sa tak "vyčistila cesta pre návrat ľudí na sever Izraela a zároveň by sa otvorili vyhliadky na upevnenie libanonskej štátnosti".