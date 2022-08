Scholz je hlboko pobúrený vyjadreniami Abbása o holokauste

Berlín 17. augusta (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v stredu opäť kritizoval vyjadrenia palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása, ktorý obvinili Izrael z holokaustu.



"Som hlboko pobúrený neopísateľnými vyjadreniami palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása," napísal Scholz na sociálnej sieti Twitter.



"Práve pre nás Nemcov je akákoľvek relativizácia holokaustu netolerovateľná a neprijateľná. Odsudzujem každý pokus o popieranie zločinov holokaustu," dodal nemecký kancelár.



Abbás počas utorkovej spoločnej tlačovej konferencii so Scholzom v Berlíne vyčítal Izraelu niekoľkonásobný holokaust na Palestínčanoch.



"Izrael od roku 1947 do dnešného dňa vykonal 50 masakrov na 50 miestach v Palestíne," vyhlásil Abbás a dodal: "Päťdesiat masakrov, 50 holokaustov".



Abbás to povedal po otázke novinára, ktorý sa ho spýtal, či sa ospravedlní Izraelu pri príležitosti 50. výročia útoku palestínskych teroristov na izraelskú výpravu na letných olympijských hrách v Mníchove v roku 1972. Útok, ktorý sa odohral 5. septembra, spáchalo osem členov palestínskej teroristickej organizácie Čierny september. O život prišlo 11 izraelských športovcov.



Scholz počas tlačovej konferencie v utorok popoludní na vyjadrenie Abbása nereagoval, za čo si vyslúžil ostrú kritiku opozičných strán. Až vo večerných hodinách sa vyjadril pre noviny Bild, keď uviedol, že práve pre Nemcov je akákoľvek relativizácia holokaustu "neakceptovateľná".



Abbásove vyjadrenia odsúdil v stredu na Twitteri nový nemecký veľvyslanec v Izraeli Steffen Seibert. "Nemecko nikdy nebude podporovať žiadny pokus o popieranie jedinečnej dimenzie zločinov holokaustu," napísal.



Na Abbásove slová reagoval na Twitteri aj izraelský premiér Jair Lapid. "Obvienie Izraela zo spáchania '50 holokaustov' Mahmúdom Abbásom na nemeckej pôde je nielen morálna hanba, ale aj obludná lož. Počas holokaustu bolo zavraždených šesť miliónov židov, vrátane jeden a pol milióna židovských detí. Dejiny mu to nikdy neodpustia," napísal Lapid.