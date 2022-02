Scholz: Je nutné zabrániť ruskej invazii do dalších krajín

Berlín 24. februára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vo štvrtok večer v prejave k národu varoval, že ruská invázia na Ukrajinu sa nesmie rozšíriť do iných častí Európy. Prisľúbil tiež, že NATO bude brániť svoje členské štáty. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Musíme zaistiť, aby sa tento konflikt nerozšíril do ďalších európskych krajín. S americkým prezidentom (Joeom Bidenom) a našimi európskymi priateľmi sa zhodujeme, že tomuto musíme predísť všetkými dostupnými prostriedkami," uviedol v prejave, ktorý bol odvysielaný v televízii.



Ruský prezident Vladimir Putin by podľa Scholza nemal podceňovať odhodlanie NATO brániť svojich členov.



"Sme svedkami začiatku vojny, akú sme v Európe nevideli viac ako 75 rokov," uviedol nemecký kancelár. "Toto je pokus násilne posunúť hranice v rámci Európy, možno dokonca vymazať celú krajinu z mapy sveta," uviedol v súvislosti s útokom Ruska na Ukrajinu.



Scholz sa tiež priamo obrátil na ruského prezidenta: "Okamžite zastavte bojové operácie. Stiahnite ruské jednotky z Ukrajiny. Zrušte nezákonné uznanie Doneckej a Luhanskej oblasti."



Za vzniknutú situáciu je podľa Scholza zodpovedný výlučne ruský prezident. "On a nie ruský ľud sa rozhodol pre túto vojnu. On jediný je za ňu zodpovedný. Táto vojna je Putinova vojna."