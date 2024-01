Scholz je otvorený vývozu stíhačiek Eurofighter do Saudskej Arábie

Berlín 8. januára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz je rovnako ako ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková otvorený vývozu stíhačiek Eurofighter do Saudskej Arábie. Uviedol to v pondelok hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



"Áno, spolkový kancelár zdieľa toto hodnotenie," povedal Hebestreit. Saudská Arábia podľa jeho slov zaujala "veľmi konštruktívny postoj" voči Izraelu po útoku militantného hnutia Hamas zo 7. októbra a následnom vypuknutí bojov v Pásme Gazy.



"Saudskoarabské vzdušné sily, ktoré tiež používajú stíhačky Eurofighter, zostrelili rakety húsíjskych povstalcov, ktoré smerovali na Izrael. A práve vo svetle celého tohto vývoja treba vnímať postoj nemeckej vlády k Eurofighterom. Je to úzko koordinované v rámci nemeckej vlády," dodal hovorca. Vývoz týchto stíhačiek do Saudskej Arábie obhajoval aj nemecký vicekancelár a minister hospodárstva Robert Habeck, píše DPA.



Vývoz zbraní do Saudskej Arábie vzbudzuje kontroverzie pre situáciu s dodržiavaním ľudských práv v krajine a zásahy tejto vznikajúcej vojenskej mocnosti v regionálnych konfliktoch, konštatuje DPA.



Nemecká vláda vlani v júli rozhodla o pozastavení dodávok stíhačiek Eurofighter do Saudskej Arábie do konca svojho funkčného obdobia v roku 2025.



Predmetné stíhačky sú spoločným európskym projektom, ktorého súčasťou je aj Nemecko a má preto právo veta pri rozhodnutiach o vývoze. Lietadlá sú vyrábané v Británii, ktorá je pripravená dodať ich do Saudskej Arábie. Podľa nepotvrdených informácii sa rokuje o 48 stíhačkách, píše DPA.