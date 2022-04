Scholz je podráždený zrušenou návštevou prezidenta na Ukrajine

Berlín 13. apríla (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier by rád navštívil Ukrajinu, ale skutočnosť, že ho tam neprijali, "podráždila" nemeckého kancelára Olafa Scholza. Ten to v stredu uviedol pre verejnoprávny rozhlas RBB a dodal, že on sám nemá aktuálne plány na návštevu Kyjeva.



Steinmeier, dlhoročný zástanca zmierenia s Ruskom, v utorok uviedol, že Kyjev si jeho návštevu neželá. Nemenovaný ukrajinský predstaviteľ následne poprel, že by ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol ponuku Steinmeiera na návštevu. TASR správu prevzala zo servisu tlačovej agentúry AFP.



"Prezident by rád išiel na Ukrajinu a rád by navštívil prezidenta," povedal Scholz. "Bolo by dobré ho prijať. Nechcem sa k tomu ďalej vyjadrovať. Je to trochu dráždivé, aby som bol zdvorilý," uviedol ďalej Scholz.



Na otázku, či on sám plánuje návštevu Kyjeva, Scholz odpovedal, že je so Zelenským v pravidelnejšom kontakte než takmer ktorýkoľvek iný západný politik.



Ukrajinská vláda predtým zamietla návštevu prezidenta Nemecka. Dôvodom boli Steinmeierove blízke vzťahy s Ruskom počas uplynulých rokov.



Steinmeier mal ako minister zahraničných vecí v dvoch kabinetoch vtedajšej kancelárky Angely Merkelovej úzke kontakty okrem iných na šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova.



Steinmeier počas návštevy Varšavy v utorok povedal, že plánoval cestovať na Ukrajinu spolu s ďalšími lídrami EÚ, avšak Kyjev naznačil, že o jeho prítomnosť v krajine nie je záujem.



"Bol som pripravený to urobiť, avšak zjavne – a musím to vziať na vedomie – si to v Kyjeve neželali," uviedol.



Steinmeier mal byť súčasťou delegácie prezidentov Poľska, Litvy, Lotyšska a Estónska, ktorí v stredu odcestovali do Kyjeva, kde sa majú stretnúť so Zelenským.