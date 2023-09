Scholz je za sprísnenie kontrol nelegálnej migrácie

Norimberg 23. septembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz uviedol, že je za sprísnenie hraničných kontrol s cieľom zastaviť prílev nelegálnej migrácie.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Jeho vyjadrenie prichádza v čase, keď sa množia výzvy na prijatie medzistraníckeho prístupu s cieľom obmedziť počet žiadateľov o azyl, ktorí môžu vstúpiť do krajiny.



Zákonodarcovia pod zvyšujúcim sa tlakom hľadajú odpovede na narastajúci počet utečencov, čo v mnohých regiónoch vedie k praktickým problémom. Spolkové krajiny a obce preto čoraz častejšie upozorňujú na to, že sú preťažené.



Do Európy a Nemecka prichádza veľa ľudí, pričom ich počet sa "dramaticky zvyšuje", povedal Scholz v sobotu počas politického zhromaždenia svojej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) v meste Norimberg.



"Nemecko sa zaviazalo dodržiavať právo na azyl. Tí, ktorých žiadosti boli zamietnuté, alebo sa dopustili trestných činov, však musia byť podľa neho tiež repatriovaní," zdôraznil kancelár, ktorý je pri moci od 8. decembra 2021.



V diskusii o prísnejších obmedzeniach migrácie sa Scholzova koaličná vláda a opozičná Kresťanskodemokratická únia Nemecka (CDU) navzájom vyzývajú, aby našli spoločné riešenia.



"Ak chceme zvládnuť túto výzvu, strany v nemeckom Bundestagu (Spolkovom sneme) musia byť pripravené zomknúť svoje rady," povedal v sobotu pre denník Süddeutsche Zeitung generálny tajomník CDU Carsten Linnemann.



Líder CDU Friedrich Merz podľa DPA taktiež vyzval Scholza, aby v spolupráci s jeho stranou našiel riešenie narastajúceho počtu utečencov v Nemecku.



"Mladšími" partnermi Scholzovej koaličnej strany sú Slobodná demokratická strana (FDP), ktorá podporuje podnikanie, a Strana zelených, ktorá sa zasadzuje za ochranu životného prostredia.