Scholz k zatykaču na Putina: Nikto nestojí nad zákonom

Tokio/Berlín 18. marca (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz privítal v sobotu rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu (ICC) v Haagu vydať zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina v súvislosti s vojnovými zločinmi na Ukrajine. TASR informuje na základe správ agentúry DPA a denníka The Guardian.



"Medzinárodný trestný súd je tou pravou inštitúciou na vyšetrovanie vojnových zločinov... Faktom je, že nik nemôže byť postavený nad zákon a toto práve teraz začína byť jasné," povedal Scholz v japonskej metropole Tokio na spoločnej tlačovej konferencii s tamojším premiérom Fumiom Kišidom.



Zatýkací rozkaz, ktorý v piatok vydali v Haagu na Vladimira Putina a prezidentskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú, súvisí s únosmi ukrajinských detí z okupovaných území Ukrajiny do Ruska.



Podľa Kišidu je zatykač "prvým konkrétnym krokom" a vyšetrovanie bude teraz pokračovať, čo bude Japonsko "s veľkým záujmom sledovať".



V súvislosti s nadchádzajúcou návštevou čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Moskve Scholz podotkol: "Musí byť pritom jasné, že sa táto vojna môže skončiť len stiahnutím ruských vojakov".



Nemecký kancelár zároveň očakáva, že Si Ťin-pching vstúpi do kontaktu aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, cituje DPA. Čínsky prezident v pondelok pricestuje na trojdňovú návštevu Moskvy, kde sa stretne s Putinom. Ide o jeho prvú návštevu Ruska od začiatku vojenskej ofenzívy Moskvy na Ukrajine.