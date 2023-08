Scholz: Kontroly na hraniciach Nemecka s Rakúskom sú nevyhnutné

Salzburg 18. augusta (TASR) - Zachovanie kontrol na hraniciach Nemecka s Rakúskom je pre súčasný počet migrantov nevyhnutné. Po rokovaní s rakúskym kancelárom Karlom Nehammerom v Salzburgu to v piatok povedal nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz. TASR o tom informuje podľa správ agentúra APA a DPA.



Nemecko v roku 2015 opätovne zaviedlo hraničné kontroly v úsilí dostať pod kontrolu pohyb migrantov prichádzajúcich z juhu. Oficiálne išlo o dočasný krok, no opätovne boli obnovené - naposledy v máji tohto roka. Rakúsko upozorňuje na zdržania pre pendlerov i tovar na hraniciach s Nemeckom. Nehammer pripomenul, že počet žiadateľov o azyl v Rakúsku tento rok klesol.



Scholz je presvedčený, že nový azylový mechanizmus EÚ i dohody s krajinami pôvodu migrantov i krajinami, cez ktoré prechádzajú, znížia počet migrantov v Európe. S Nehammerom pripomenuli ťažkosti v spojitosti so žiadateľmi o azyl prichádzajúcimi do Rakúska a Nemecka cez Maďarsko.



Ďalšími témami rokovaní boli vojna na Ukrajine, spolupráca v oblasti dodávok zeleného vodíka zo severnej Afriky do Talianska, Rakúska a Nemecka. Venovali sa i nezhodám oboch krajín v spojitosti s členstvom Bulharska a Rumunska v Schengene.



"Nemecko stojí za ďalším rozvojom Európskej únie a to samozrejme zahŕňa aj možnosť pre členské krajiny EÚ vstúpiť do schengenského priestoru," povedal Scholz. Nehammerova konzervatívna vláda však vstup Bulharska a Rumunska blokuje pre obavy, že zrušenie hraničných kontrol s týmito krajinami by zvýšilo počty migrantov v Rakúsku.



Išlo o prvú Scholzovu návštevu v Rakúsku od jeho nástupu do úradu v decembri 2021. Nemecko je najdôležitejším obchodným partnerom Rakúska a nemeckí občania sú najpočetnejšou zahraničnou komunitou v Rakúsku. Podľa oficiálnych štatistík ich tam minulý rok žilo 217.000. V Nemecku žije 256.000 Rakúšanov.