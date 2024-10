Scholz: Kontroly na nemeckých hraniciach tu budú ešte veľmi dlho

Postupim 8. októbra (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz potvrdil, že kontroly na nemeckých hraniciach by mali pokračovať čo možno najdlhšie. "Budeme to robiť tak dlho, ako to pôjde. A to bude veľmi dlho," povedal Scholz v relácii televíznej stanice RTL, ktorú by mali odvysielať v utorok večer. Kancelár zároveň priznal, že s kontrolami je "veľa problémov", píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Od 16. septembra sa na nemeckých hraniciach zvýšili kontroly s cieľom obmedziť počet osôb prichádzajúcich bez povolenia na pobyt. Ako posledné boli zavedené kontroly na hraniciach s Dánskom, Belgickom, Holandskom a Luxemburskom. Na hraniciach s Francúzskom prebiehali dočasné kontroly pre olympijské hry už od konca júla. Rozhodnutie zaviesť kontroly vyvolalo v niektorých susedných krajinách podráždenie.



Všetky susedné krajiny Nemecka patria do schengenského priestoru, v rámci ktorého sa za bežných okolností cestuje bez kontroly na vnútorných hraniciach. Nemecko však už v októbri 2023 obnovilo kontroly na niektorých hraničných priechodoch so Švajčiarskom, Českou republikou a Poľskom, aby zabránilo pohybu migrantov.



Hraničné kontroly mali byť oficiálne iba dočasné, ale Berlín ich opakovane niekoľkokrát predĺžil, a to aj na hraniciach s Rakúskom, kde fungujú už od septembra 2015.