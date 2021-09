Scholz: Konzervatívny blok CDU/CSU patrí do opozície

Berlín 27. septembra (TASR) – Strany konzervatívneho bloku CDU/CSU by sa mali presunúť do opozície. Uviedol to v pondelok kandidát na nového spolkového kancelára Olaf Scholz, ktorého Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) v nedeľných parlamentných voľbách tesne zvíťazila nad úniou CDU/CSU.



"CDU a CSU nielenže stratili veľkú časť hlasov, ale v zásade im občania odkázali, že by už nemali byť vo vláde, ale že by mali ísť do opozície," povedal podľa agentúry AFP Olaf Scholz, ktorý je v súčasnosti spolkovým vicekancelárom i ministrom financií.



Nemeckí voliči svojimi hlasmi podľa neho naopak rozhodli o posilnení troch strán - SPD, Zelených a liberálov z FPD. Tým im dali jasný mandát na to, aby zostavili novú spolkovú vládu, domnieva sa Scholz.



Agentúra AP v tejto súvislosti uvádza, že jedinou inou možnosťou sformovania vlády je zopakovanie doterajšej tzv. veľkej koalície zloženej z únie CDU/CSU a SPD. Tentokrát by ale na čele takejto vlády neboli konzervatívci ale SPD. Scholz však naznačil, že takejto možnosti nie je naklonený.



SPD získala 25,7 percenta hlasov, zatiaľ čo za blok Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a jej bavorskej sesterskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) hlasovalo 24,1 percenta voličov, oznámil úrad spolkového volebného komisára v noci na pondelok po sčítaní hlasov zo všetkých 299 volebných obvodov.



Tretí sú Zelení, pre ktorých je zisk 14,8 percenta hlasov najlepším výsledkom v ich dejinách, aj keď zaostali za predvolebnými očakávaniami. Polepšili si aj liberáli z FDP, ktorí dostali 11,5 percenta hlasov. Obe strany už signalizovali ochotu vstúpiť do trojstrannej koalície s SPD alebo CDU/CSU, ktoré si taktiež neželajú pokračovanie doterajšej veľkej koalície.



Rozloženie síl v Spolkovom sneme sa po takýchto výsledkoch výrazne zmení a Nemecko tak podľa všetkého čakajú náročné koaličné rokovania, domnieva sa agentúra DPA. Spolková republika by po prvý raz od 50. rokov mohla mať vládu zloženú z troch strán.