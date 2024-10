Scholz odmietol žiadosť Ukrajiny o okamžitý vstup do NATO

Berlín 24. októbra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vo štvrtok odmietol žiadosť Ukrajiny o okamžitý vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO). Reagoval tak na "víťazný plán" ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



"Je dôležité si uvedomiť, že krajina vo vojne sa nemôže stať členom NATO... Každý to vie, v tejto téme nie sú žiadne nezhody," povedal Scholz pre verejnoprávnu televíziu ZDF.



Spolkový kancelár uviedol, že v prípade NATO je "pozvanie zvyčajne pomerne rýchlo spojené s členstvom". Dodal, že členovia Aliancie "opísali perspektívu" členstva Ukrajiny na vlaňajšom summite vo Vilniuse i tohtoročnom vo Washingtone. "Myslím si však, že okrem toho momentálne nie je potrebné žiadne nové rozhodnutie," skonštatoval.



Zelenskyj nedávno predstavil svoj víťazný plán, ktorého súčasťou je to, aby Ukrajina dostala okamžitú pozvánku do Severoatlantickej aliancie. Vyzval tiež na zrušenie obmedzení týkajúcich sa používania zbraní dlhého doletu, ktoré spojenci dodali Ukrajine. Žiadna z týchto požiadaviek sa zatiaľ nestretla s jednomyseľnou podporou spojencov.



Scholz v rozhovore zdôraznil, že konflikt na Ukrajine nesmie prerásť do priamej vojny medzi Ruskom a NATO. Zopakoval tiež, že nesúhlasí s dodaním rakiet dlhého doletu Taurus na Ukrajinu, o ktoré Kyjev dlhodobo žiada.