Scholz kritizoval diskusiu o dodaní stíhačiek Ukrajine

Santiago 30. januára (TASR) — Nemecký kancelár Olaf Scholz počas návštevy Čile kritizoval diskusiu o dodaní bojových lietadiel na Ukrajinu. Podľa neho sa vedie samovoľne, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



V tejto chvíli je potrebná seriózna diskusia a nie "súťaž v tom, kto ponúkne viac (...), v ktorej sú možno v popredí vnútropolitické motívy namiesto podpory Ukrajiny", povedal Scholz v nedeľu večer miestneho času na tlačovej konferencii v čilskej metropole Santiago.



V tak dôležitej otázke, ako sú dodávky zbraní, musí ísť o vec a racionálne úvahy, zdôraznil Scholz. Pripomenul, že on sám a americký prezident Joe Biden krátko po začiatku vojny vylúčili bezletové zóny nad Ukrajinou, pretože by to viedlo k priamej konfrontácii medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou (NATO). Zamietnuté boli aj "také nezmyselné požiadavky", ako vyslanie pozemných vojsk. "Už sa k tomu povedalo naozaj všetko, aj z mojej strany," uviedol v nedeľu Scholz.



Hoci jej meno nespomenul, reagoval tým zjavne na slová predsedníčky Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Saskie Eskenovej, ktorá dodanie lietadiel v nedeľu pre televíziu ARD úplne nevylúčila, píše denník Die Welt. Okrem iného povedala, že je dôležité "podporiť Ukrajinu tým, čo potrebuje". Na inom mieste povedala, že "je dôležité, aby sme neustále vyhodnocovali súčasnú situáciu", čo podľa denníka tiež ponecháva otvorené dvere pre možné dodávky stíhačiek.



DPA pripomenula, že vlaňajšia diskusia o bezletovej zóne nad Ukrajinou dospela k záveru, že sa dá presadiť len vtedy, ak NATO poskytne vlastné bojové lietadlá. Scholz a Biden to však odmietli. V súčasnosti sa diskutuje o poskytnutí bojových lietadiel, ktoré by pilotovali Ukrajinci.



Ukrajinskí predstavitelia opakovane požadujú od západných krajín stíhačky, čo nedávno zásadne nevylúčil ani zástupca Bidenovho poradcu, píše Die Welt.