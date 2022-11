Scholz kritizoval iránsku vládu za násilné zásahy voči demonštrantom

Berlín 12. novembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v sobotu v pravidelnom týždennom videoprejave ostro kritizoval iránsku vládu v súvislosti s násilnými zásahmi voči demonštrantom. Zdôraznil, že Berlín stojí "bok po boku iránskeho ľudu". TASR informuje na základe správ agentúr DPA, AP a magazínu Der Spiegel.



Scholz konštatoval, že vlna protestov, ktorá v Iráne vypukla po tom, čo 16. septembra tri dni po zadržaní mravnostnou políciou zomrela 22-ročná Kurdka Mahsá Amíníová, nie je viac výlučne otázkou patričného oblečenia, ale bojom za slobodu a spravodlivosť.



Nepokoje, ktoré v Iráne trvajú už osem týždňov, sa rozšírili do viac než 130 miest. Prišli pri nich o život stovky osôb vrátane protestujúcich, ako aj príslušníkov bezpečnostných zložiek. Polícia počas nich tiež zadržala viac ako 14.000 ľudí.



"Je jasné, že za takúto vlnu násilia je zodpovedná výlučne iránska vláda," zdôraznil šéf nemeckej vlády. "Čo ste to za vládu, keď strieľate do vlastných občanov?" kritizoval Scholz vedenie Iránu. "Tí, ktorí konajú takýmto spôsobom, musia počítať s naším odporom," dodal.



"Viac ako 300 zabitých, desiatky trestov smrti a viac ako 14.000 zatknutých... Tí, čo v Iráne protestujú voči útlaku, riskujú svoje životy a často aj životy svojich blízkych a čelia hrozbe mučenia a desaťročí vo väzení," povedal Scholz.



Teherán kritizoval tiež za dodávky dronov ruským silám, ktoré ich využívajú na boje na Ukrajine. Tieto skutočnosti označil za neprijateľné.



Scholz tiež apeloval na to, že voči Teheránu by mali byť zavedené dodatočné sankcie. AP v tejto súvislosti pripomína, že ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ budú v pondelok v Bruseli diskutovať o uvalení ďalších sankcií na Irán za násilné potláčanie protivládnych protestov a za podporu Ruska vo vojne proti Ukrajine.