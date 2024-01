Scholz kritizoval plány fanatikov na deportácie prisťahovalcov

Berlín 11. januára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vyzval vo štvrtok demokratov, aby sa postavili proti krajine pravicovým "fanatikom". Urobil tak po správach, že členovia strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) sa zúčastnili na stretnutí, na ktorom sa hovorilo o vyhostení občanov s cudzím etnickým pôvodnom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a DPA.



AfD účasť dvoch svojich vysokopostavených členov na novembrovom stretnutí vo vile pri Berlíne nepoprela. Krajne pravicový politický aktivista Martin Sellner na schôdzke načrtol plány na "opätovnú migráciu" podľa neho "neasimilovaných" nemeckých občanov. AfD uviedla len to, že takéto plány sa nezhodujú s politikou strany.



"Nikomu nedovolíme, aby v našej krajine rozlišoval 'my' podľa toho, či niekto v minulosti emigroval alebo nie," uviedol Scholz. "Chránime všetkých bez ohľadu na pôvod a farbu pokožky či to, ako je niekto nepohodlný pre fanatikov s asimilačnými fantáziami," uviedol Scholz na sociálnej sieti X.



"Učenie sa z histórie nemožno podporovať len slovne. Demokrati musia stáť spolu," dodal Scholz. Odkazoval tak na rasové čistky nacistického Nemecka počas holokaustu.



Novembrové stretnutie vyvolalo v Nemecku pobúrenie. Kritici prirovnali plány na deportáciu ľudí do štátov severnej Afriky, ktoré zazneli na stretnutí, k počiatočným plánom nacistov na deportáciu európskych Židov na Madagaskar.



Hlavné nemecké politické strany znepokojuje nárast preferencii AfD pred tohtoročnými regionálnymi voľbami i voľbami do Európskeho parlamentu (EP). AfD sa umiestňuje v prieskumoch na popredných priečkach najmä v troch niekdajších východonemeckých spolkových krajinách, kde sa tento rok budú konať krajinské voľby.



"V roku 2022 emigrovalo do Nemecka 2,7 milióna ľudí... Toto ničí našu krajinu. Len AfD to zastaví a zariadi ich návrat," napísal na platforme X vedúci kandidát AfD vo voľbách do EP Maximilian Krah.



Všetky nemecké politické strany pritom prisľúbili, že posilnia boj proti nelegálnej migrácii, čím ešte viac zviditeľnili politiku príznačnú pre AfD, konštatuje Reuters.