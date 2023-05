Scholz kritizoval spôsob, akým aktivisti upozorňujú na zmenu klímy

Berlín 22. mája (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v pondelok ostro kritizoval klimatických aktivistov za drastickú formu protestov, akými sú blokády ulíc či lepenie sa k slávnym umeleckým dielam v múzeách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Scholz počas návštevy základnej školy v obci Kleinmachnow juhozápadne od Berlína povedal, že takéto protesty považuje za "strelené". Nemyslí si preto, že by niekomu zmenili názor na klimatickú zmenu.



Takáto forma demonštrácii podľa jeho slov ľudí skôr hnevá. "Sú to akcie, ktoré podľa mňa nepomôžu," povedal žiakom.



Aktivisti z environmentálnej skupiny Posledná generácia (Last Generation) niekoľkokrát zablokovali počas špičky dopravu v nemeckých mestách v snahe vyvinúť tlak na vládu, aby prijala ráznejšie opatrenia proti zmene klímy. Pri protestoch sa zvyknú prilepiť k vozovke.



Niektorí aktivisti sa tiež prilepili k rôznym umeleckým dielam v nemeckých múzeách a galériách.



Zatiaľ čo niektorí ľudia aktivistov podporujú, najmä nervózni vodiči, ktorí kvôli nim uviazli v kolóne, sa k nim chovajú agresívne. Výzvy úradov, aby zachovali pokoj, nezabrali.



Zoskupenie Posledná generácia žiada, aby Nemecko do roku 2030 prestalo úplne používať fosílne palivá, a aby vláda prijala viacero krátkodobých opatrení vrátane zníženia maximálnej rýchlosti na diaľniciach na 100 kilometrov za hodinu, aby sa znížili emisie z dopravy.



Scholz je i napriek kritike spôsobu, akým klimatickí aktivisti upozorňujú na zmenu klímy, odhodlaný transformovať nemeckú ekonomiku tak, aby bola zelenšia a šetrnejšia k životnému prostrediu.