Scholz, Macron, Biden: Putinov krok nezostane bez odpovede

Washington/Berlín/Paríž 22. februára (TASR) - Lídri Francúzska, Nemecka a Spojených štátov v pondelok odsúdili rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina uznať separatistické oblasti na východe Ukrajiny, Luhanskú a Doneckú, za nezávislé štáty a označili to za "jasné porušenie minských mierových dohôd". Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Olaf Scholz a americký prezident Joe Biden sa zhodli, že "tento krok nezostane bez odpovede". V oznámení zverejnenom po spoločnom rozhovore lídrov to uviedol úrad nemeckého kancelára.



Traja západní spojenci sa tiež zaviazali, že sa budú ďalej zastávať územnej celistvosti a suverenity Ukrajiny.



Lídri ocenili zdržanlivosť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v najnovšom vývoji udalostí a dodali, že "urobia všetko, čo je v ich moci, aby zabránili ďalšiemu vyostrovaniu situácie".



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v pondelok už predtým takisto odsúdil krok Ruska uznať dve separatistické oblasti na východe Ukrajiny za nezávislé štáty - podľa neho je to znak toho, že prezident Vladimir Putin nemal záujem o diplomaciu.



"Toto rozhodnutie znamená úplné odmietnutie záväzkov, ktoré pre Rusko vyplývajú z minských dohôd, úplne protirečí tvrdeniam Ruska, že je oddané diplomacii, a je to jasný útok na nezávislosť a územnú celistvosť Ukrajiny," napísal Blinken v oznámení. "Rozhodnutie Ruska je ďalším do očí bijúcim príkladom toho, ako prezident Putin nerešpektuje medzinárodné právo a normy," dodal.