Scholz: Medzinárodný tlak znížil hrozbu použitia jadrových zbraní

Berlín 8. decembra (TASR) - Riziko použitia jadrových zbraní v bojoch na Ukrajine sa znížilo vďaka medzinárodnému tlaku na Rusko, uviedol nemecký kancelár Olaf Scholz v rozhovore zverejnenom vo štvrtok. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Jedna vec sa nateraz zmenila: Rusko sa prestalo vyhrážať použitím jadrových zbraní. V reakcii na to, že medzinárodné spoločenstvo to označilo za červenú čiaru," povedal Scholz v rozhovore pre médiá z nemeckej skupiny Funke.



Na otázku, či sa podarilo odvrátiť hrozbu jadrovej eskalácie, Scholz odpovedal: "Zatiaľ sme to zastavili."



Nemecký kancelár sa vyjadril aj k svojej nedávnej návšteve Číny. "Počas mojej návštevy Pekingu sme s čínskym prezidentom Si (Ťin-pchingom) spoločne vyhlásili, že sa nesmú použiť žiadne jadrové zbrane. Krátko nato krajiny skupiny G20 túto pozíciu opätovne potvrdili," povedal.



Scholza sa tiež v rozhovore opýtali na kontroverzné vyjadrenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že Rusku by mali byť poskytnuté bezpečnostné záruky v rámci budúcich rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine.



"Pre Rusko je teraz prioritou okamžite ukončiť vojnu a stiahnuť svoje jednotky," povedal Scholz. "Je pravda, že potom nasleduje otázka, ako môžeme dosiahnuť bezpečnosť Európy. Samozrejme, sme pripravení rokovať s Ruskom o kontrole zbrojenia v Európe. Na to sme vyzvali pred vojnou a tento postoj sa nezmenil," dodal nemecký kancelár.



Hrozivé vyjadrenia ruského prezidenta Vladimira Putina a patová vojenská situácia vyvolali obavy, že by sa Rusko mohlo uchýliť k použitiu vlastných jadrových zbraní s cieľom dosiahnuť vo vojne prelom, píše AFP.



Putin na stredajšom zasadnutí poradnej prezidentskej rady pre ľudské práva povedal, že vojenská stratégia Ruska určuje použitie jadrových zbraní ako reakciu na útok. "Znamená to, že ak bude proti nám podniknutý útok, my udrieme späť," citovala ho agentúra DPA. Rusko podľa šéfa Kremľa vníma svoje zbrane ako "ochranu". Putin napriek tomu na stretnutí povedal, že "nebezpečenstvo jadrovej vojny" sa zvyšuje.