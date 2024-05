Scholz miernil očakávania od mierovej konferencie vo Švajčiarsku

Berlín 14. mája (TASR) – Nemecký kancelár Olaf Scholz miernil očakávania od mierovej konferencie o Ukrajine, ktorá sa bude konať v júni vo Švajčiarsku, informovala v pondelok agentúra DPA, píše TASR.



"Nikto by nemal mať prehnané očakávania, nejdeme tam dohadovať ukončenie vojny," vyhlásil Scholz v rozhovore s nemeckým spravodajským magazínom Stern.



"Prinajlepšom ide o začiatok procesu, ktorý môže viesť k priamym rokovaniam medzi Ukrajinou a Ruskom. Vo Švajčiarsku to bude o bezpečnosti atómových elektrární, vývoze obilnín, výmene väzňov a o nevyhnutnom zákaze použitia nukleárnych zbraní. Znovu opakujem, celé je to ešte len na začiatku," dodal Scholz.



Kancelár bol tiež frustrovaný odozvou európskych krajín na svoju výzvu zvýšiť objem dodávok zbraní na Ukrajinu. Objem dodávanej pomoci označil za stále nedostatočný.



"Je to depresívne, pretože Ukrajina urgentne potrebuje ďalšie systémy protivzdušnej obrany. Putin sa očividne snaží zničiť ukrajinskú infraštruktúru," dodal.



Zároveň zo strany Ruska očakáva ďalšie pokusy o rozširovanie svojho vplyvu v Nemecku. Dôvodom sú nadchádzajúce voľby do európskeho parlamentu a nemeckého parlamentu, vyzval preto na zvýšenú ostražitosť.



"Spolkové ministerstvo zahraničných vecí nedávno dočasne odvolalo nemeckého veľvyslanca v Moskve – ako jasný signál Rusku," uviedol Scholz. Nemecko ho začiatkom tohto mesiaca odvolalo ako odpoveď na ruské kybernetické útoky podniknuté proti vládnej Sociálnodemokratickej strane Nemecka (SPD).