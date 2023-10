Scholz možno už v utorok navštívi Izrael

Berlín 16. októbra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vycestuje možno už v utorok do Izraela na znak solidarity po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas. V pondelok to uviedli nemecké médiá, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Nemecká spravodajská televízia n-tv s odvolaním sa na zdroje z nemeckej vlády uviedla, že Scholz by v Izraeli mohol rokovať o Nemcoch, ktorých uniesol Hamas do pásma Gazy. Podľa televízie by mohol vycestovať do Izraelu už v utorok. Podľa denníka Bild by sa cesta mala uskutočniť v "nasledujúcich dňoch".



Ak by Scholz vycestoval už v utorok, stal by sa prvým zahraničným lídrom, ktorý navštívi Izrael od začiatku vojny s Hamasom. Nemecká vláda však návštevu oficiálne nepotvrdila, pripomína AFP.



Scholz minulý týždeň Izraelu prisľúbil po útoku Hamasu plnú podporu, pričom uviedol, že miesto Nemecka je teraz jedine na strane Izraela.



Už minulý týždeň v piatok Izrael navštívila nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. Na tlačovej konferencii so svojím izraelským náprotivkom odsúdila Hamas za to, že používa obyvateľov v pásme Gaza ako štíty.



Hamas v sobotu 7. októbra zaútočil tisíckami rakiet na Izrael a jeho bojovníci prekonali hraničné zátarasy a prenikli na izraelské územie. Útoky si vyžiadali v Izraeli najmenej 1400 mŕtvych. Izraelská armáda v pondelok uviedla, že Hamas a ďalší palestínski militanti zadržiavajú v pásme Gazy 199 rukojemníkov.



Izrael na útok Hamasu reagoval odvetnými náletmi na pásmo Gazy, ktoré si podľa tamojších úradov vyžiadali viac ako 2700 obetí. Židovský štát tam v najbližšom čase pripravuje rozsiahlu pozemnú operáciu.