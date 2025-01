Scholz: Muskova podpora ohrozuje demokraciu

Berlín 17. januára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v piatok povedal, že americký podnikateľ Elon Musk svojimi útokmi na európskych politických predstaviteľov a podporou krajnej pravice ohrozuje európsku demokraciu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Podporuje krajnú pravicu naprieč Európou - v Británii, Nemecku a mnohých ďalších krajinách. To je niečo úplne neakceptovateľné, ohrozuje to demokratický rozvoj Európy," povedal Scholz.



Najbohatší muž sveta vyvolal v Európe hnev sériou útokov na vedúcich predstaviteľov európskych krajín vrátane nemeckého kancelára a britského premiéra Keira Starmera.



Musk v minuloročných amerických prezidentských voľbách podporil ich následného víťaza Donalda Trumpa, ktorý si z neho urobil svojho osobitného poradcu.



Miliardár vyjadril svoju podporu pred nadchádzajúcimi predčasnými parlamentnými voľbami aj strane Alternatíva pre Nemecko (AfD), označovanej za krajne pravicovú. Tento mesiac počas živého vysielania na svojej sieti X s líderkou AfD Alice Weidelovou vyzval Nemcov, aby volili práve túto stranu.



Živý prenos z kongresu AfD podporil aj zdieľaním na svojom účte na X, čím mu pomohol získať celosvetové publikum, píše AFP.



Desiatky poslancov EÚ vo štvrtok v liste adresovanom predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej vyjadrili "hlboké znepokojenie" nad zasahovaním Muska do európskej politiky.



Scholz v piatok povedal, že nekritizuje fakt, že "miliardár z inej krajiny vyjadruje svoj názor v globálnom svete". Ako kancelár dodal, fakt, že Musk drží stranu extrémnej pravici či už pre obchodné záujmy alebo z dôvodov, ktoré súvisia s jeho vlastným politickým postojom, je neprijateľný.