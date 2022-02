Scholz na konferencii v Mníchove: V Európe opäť hrozí vojna

Mníchov 19. februára (TASR) – V konflikte týkajúcom sa Ukrajiny nebadať podľa nemeckého kancelára Olafa Scholza ani náznak uvoľnenia. "V Európe opäť hrozí vojna. A riziko jej prepuknutia vôbec nie je zažehnané," povedal Scholz v sobotu na bezpečnostnej konferencii v Mníchove. TASR prevzala túto informáciu z agentúry DPA.



Kancelár znova varoval Rusko pred útokom na Ukrajinu a vyzval na rokovania. Na rozmiestnenie viac ako 100.000 ruských vojakov pri hraniciach Ukrajiny nevidí Scholz nijaký dôvod. Postoj Ruska, ktoré považuje otázku možného členstva Ukrajiny v NATO ako dôvod na vojnu, považuje za "paradoxný", pretože o nej sa v najbližšom čase nebude rozhodovať.



"Vojenská agresia voči Ukrajine by bola vážnou chybou. A my nechceme, aby k tomu došlo," povedal Scholz. Západ je podľa neho s Moskvou pripravený rokovať, ale treba rozlišovať medzi neudržateľnými požiadavkami Ruska a legitímnymi bezpečnostnými záujmami.



Právo na slobodný výber zoskupenia, do ktorého chce nejaký štát patriť, nemôže byť predmetom dohadovania, zdôraznil Scholz. "Existujú bezpečnostné problémy, ktoré sú dôležité pre obe strany. Predovšetkým transparentnosť zbraňových systémov a cvičení, mechanizmy na vyhýbanie sa riziku či nové prístupy ku kontrole zbraní," konštatoval. Vo verejnej diskusii bol však tento vývoj zatienený globálnymi problémami, akými sú pandémia koronavírusu a boj proti klimatickej zmene.



Na programe Mníchovskej bezpečnostnej konferencie nie sú rokovania s predstaviteľmi Ruska, pripomína DPA. Túto krajinu na nej prvýkrát od roku 1991 nezastupuje oficiálna delegácia.