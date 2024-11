Scholz: Nasadenie novej ruskej rakety je hrozná eskalácia konfliktu

Berlín 22. novembra (TASR) – Za hroznú eskaláciu, ktorá ukazuje, aká nebezpečná je táto vojna, označil v piatok nemecký kancelár Olaf Scholz nasadenie rakety stredného doletu pri štvrtkových útokoch ruských síl na Ukrajinu. Platí to aj o vyslaní severokórejských vojakov do bojov v ruskej Kurskej oblasti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Práve preto je dôležité mať "jasný kurz“. "Musí sa spojiť obozretnosť a jednoznačná podpora Ukrajine,“ zdôraznil Scholz. Zopakoval svoj postoj nedodávať Ukrajine nemecké riadené strely Taurus, ktoré môžu dopadnúť hlboko do vnútrozemia Ruska.



V súvislosti s najnovším vývojom konfliktu na Ukrajine hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí v piatok označil za poľutovaniahodné rozhodnutie Kyjeva nasadiť proti ruským silám protipechotné míny, ktorých dodanie predtým schválil prezident USA Joe Biden.



Ukrajinské ozbrojené sily v uplynulých dňoch po prvý raz zaútočili na ciele na ruskom území americkými raketami ATACMS a okrídlenými raketami Storm Shadow, ktoré dodala Veľká Británia.



Ruská armáda vo štvrtok pri útokoch na Ukrajinu prvýkrát použila nový typ nadzvukovej rakety stredného doletu, ktorá by mohla niesť aj jadrové hlavice. Ruský prezident Vladimir Putin v prejave k občanom povedal, že išlo o reakciu na nasadenie západných rakiet dlhého doletu proti Rusku.