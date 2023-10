Scholz nateraz nesúhlasí s dodaním riadených striel Taurus na Ukrajinu

Berlín 5. októbra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz je momentálne proti dodaniu riadených rakiet s plochou dráhu letu Taurus na Ukrajinu. Pre agentúru DPA to vo štvrtok povedali nemenované zdroje z prostredia nemeckej vlády, informuje TASR.



Zdroje naznačili, že Scholz je otvorený možnosti vrátiť sa k tejto záležitosti neskôr, no nateraz neschvaľuje, aby bola ukrajinská armáda vybavená nemeckými strelami Taurus.



Berlín sa chce v súvislosti s vojenskou pomocou pre Ukrajinu sústrediť na dodávanie delostreleckej munície a systémov protivzdušnej obrany, dodali nemenovaní predstavitelia.



Nemecký denník Bild napísal, že Berlín už o svojom rozhodnutí informoval Kyjev.



Ukrajina od mája žiada Nemecko o strely Taurus, ktoré sú schopné zasahovať ciele až do 500 kilometrov. Podľa Kyjeva tento typ munície potrebuje na zasahovanie ruských pozícii pri súčasnej protiofenzíve.



Berlín tieto rakety Kyjevu zatiaľ nedodal pre obavy, že by ich ukrajinská armáda mohla použiť pri útokoch na ciele na ruskom území. Scholz sa v spojitosti s touto témou už viackrát vyjadril skepticky.



DPA pripomína, že Británia a Francúzsko už poskytli Ukrajine svoje riadené strely Storm Shadow a SCALP, ktoré majú podobný dolet a schopnosti ako nemecké rakety Taurus.