Scholz: NATO pre Rusko nikdy nebolo hrozbou

Berlín 21. augusta (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v nedeľu počas dňa otvorených dverí vlády v Berlíne vyhlásil, že Severoatlantická aliancia nebola pre Rusko nikdy hrozbou a šéf Kremľa Vladimir Putin rozpútal vojnu na Ukrajine z "absolútne absurdných" dôvodov. TASR informuje na základe správy agentúry DPA a denníka Die Welt.



Scholz vyhlásil, že Putin vojnu na Ukrajine plánoval dlho vopred. "Toto je vojna, ktorú začal Putin, ktorú začalo Rusko, a síce s jasným úmyslom ovládnuť svojho suseda (Ukrajinu)," povedal Scholz. Dodal, že v súčasnosti ide Moskve o ovládnutie oblastí na východe Ukrajiny, avšak nie je podľa neho isté, že ruské sily svoju agresiu potom zastavia. V tejto súvislosti poznamenal, že poľavenie v odpore proti ofenzíve by nebolo rozumnou stratégiou.



Šéf nemeckej vlády dôrazne odmietol tvrdenia Moskvy, že členské krajiny NATO sa pred vypuknutím vojny nestarali o bezpečnostné záujmy Ruska. Zdôraznil tiež, že aj po viac než pol roku trvajúcej invázie je nutné zaistiť, aby nedošlo k ďalšej eskalácii konfliktu. Putin nesmie ovládnuť ostatné krajiny a nanovo načrtávať ich hranice, uviedol.



Scholz ruského prezidenta Putina pred začiatkom ofenzívy na Ukrajine podľa vlastných slov ubezpečoval, že Ukrajina v najbližších 30 rokoch do NATO nevstúpi. Predseda vlády v Berlíne dodal, že Putin však nechce akceptovať liberálnu, otvorenú spoločnosť v Európe. Údajne mu napríklad tvrdil, že Bielorusko a Ukrajina by nemali byť samostatnými štátmi.



Dialóg s Putinom však Scholz napriek všetkému podľa vlastných slov ukončiť nemieni. Dôležité je podľa neho nenechať sa zastrašiť.