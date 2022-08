Scholz navrhuje nový systém protivzdušnej obrany pre Európu

Praha 29. augusta (TASR) – Nemecký kancelár Olaf Scholz chce spoločne s európskymi susedmi vybudovať nový systém protivzdušnej obrany. Takýto systém by bol bezpečnostným prínosom pre celú Európu, ako aj lacnejším a efektívnejším riešením než samostatné systémy jednotlivých krajín, uviedol v pondelok v prejave na Karlovej univerzite v Prahe. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Scholz sa o podrobnostiach nezmienil. Iniciatíva je však reakciou na ruskú agresiu voči Ukrajine, ktorá trvá už viac ako pol roka, píše nemecká agentúra.



Nemecko bude v najbližších rokoch výrazne investovať do protivzdušnej obrany, avizoval Scholz. Podľa jeho slov by tento plán mal byť od začiatku koncipovaný tak, aby sa doň mohli zapojiť európski susedia. Konkrétne menoval Holandsko, Poľsko, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Česko, Slovensko a partnerov v Škandinávii.



Európa má pri obrane proti hrozbám zo vzduchu a vesmíru "čo doháňať", zdôraznil Scholz. Všetky nové kapacity v tejto oblasti by podľa neho mali byť použiteľné aj v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO).



Financie na investície by mohli prísť zo sumy 100 miliárd eur, ktoré Scholz ohlásil na modernizáciu a posilnenie nemeckej armády v nadchádzajúcich rokoch.



S ohľadom na útok Ruska na Ukrajinu kancelár povedal, že cieľom EÚ je dosiahnuť, aby medzi členskými krajinami už nikdy viac nebola vojna. Dnes je podľa neho na Únii, aby tento prísľub mieru ďalej rozvíjala – tak, aby zaistila svoju bezpečnosť, nezávislosť a stabilitu aj voči výzvam zvonka.