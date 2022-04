Scholz navštívil ako prvú krajinu v Ázii Japonsko, Merkelová Čínu

Tokio 28. apríla (TASR) - Nemecko sa bude snažiť o rozvoj vzťahov s krajinami ázijsko-tichomorského regiónu, ktoré majú rovnaké demokratické hodnoty. Ide o Japonsko, Austráliu, Južnú Kóreu a Indiu. Vo štvrtok to vyhlásil nemecký kancelár Olaf Scholz počas svojej prvej návštevy Ázie, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Nie je náhoda, že moja prvá cesta do tohto regiónu vo funkcii kancelára viedla práve do Tokia," povedal Scholz na pôde nemeckej priemyselnej a obchodnej komory v Japonsku.



Jeho predchodkyňa Angela Merkelová navštívila vo funkcii kancelárky ako prvú krajinu v tejto oblasti Čínu, ktorá v súčasnosti odmieta odsúdiť ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu.



Nemecký kancelár upozornil, že ruská agresia na Ukrajine by mohla vo svete posilniť trend deglobalizácie. To podľa neho nie je dobré riešenie pre krajiny s otvorenou ekonomikou, akými sú aj Nemecko a Japonsko. "Namiesto toho potrebujeme inú globalizáciu, inteligentnejšiu globalizáciu," dodal.



Nemecký parlament medzitým väčšinou hlasov podporil dodávky ťažkých zbraní na Ukrajinu. Pri návšteve nemeckej obchodnej komory v Tokiu Scholz uviedol, že na odvrátenie ruského útoku je potrebná silná nemecká armáda. Ruského prezidenta Vladimira Putina kritizoval za to, že sa drží myšlienky "núteného mieru" na Ukrajine, ktorý podľa Scholza nebude fungovať.



Šéf nemeckej vlády má vo štvrtok rokovať s japonským premiérom Fumiom Kišidom okrem iného aj o tom, aký postoj k Rusku zaujme skupina G7.