Scholz navštívil demilitarizovanú zónu, stretne s Jun Sok-jolom

Soul 21. mája (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz v nedeľu navštívil demilitarizovanú zónu medzi Severnou a Južnou Kóreou. Neskôr sa má v Soule stretnúť s juhokórejským prezidentom Jun Sok-jolom. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Cieľom cesty je znížiť závislosť nemeckého hospodárstva od Číny a prehĺbiť vzťahy s Áziou. Južná Kórea je štvrtou najsilnejšou ekonomikou Ázie po Číne, Japonsku a Indii.



Scholzova cesta je prvou bilaterálnou návštevou nemeckého spolkového kancelára v Južnej Kórei za obdobie 30 rokov. Bývalá spolková kancelárka Angela Merkelová sa tam v roku 2010 zúčastnila na summite skupiny G20, pripomína DPA.



Nemecký spolkový kancelár do Južnej Kórey priletel z Japonska, kde sa zúčastnil na summite krajín skupiny G7 v Hirošime. V nedeľu večer má odletieť do Nemecka, píše agentúra AFP.



Scholz demilitarizovanú zónu na hraniciach oboch krajín navštívil spolu so svojou manželkou Brittou Ernstovou.



Južná Kórea a KĽDR v roku 1953 uzatvorili prímerie po trojročnom vojnovom konflikte. K podpísaniu mierovej zmluvy však medzi nimi nikdy nedošlo. Na ich spoločných hraniciach bola vyčlenená len tzv. demilitarizovaná zóna.