Scholz navštívil v Bavorsku oblasti postihnuté povodňami

Mníchov 4. júna (TASR) - Záplavy v nemeckých spolkových krajinách Bavorsko a Bádensko-Württembersko naďalej pretrvávajú. Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz v pondelok navštívil bavorskú obec Reichertshofen, aby sa oboznámil so situáciou, píše TASR podľa agentúry DPA.



Silné nepretržité dažde spôsobili cez víkend záplavy v týchto dvoch spolkových krajinách na juhu Nemecka. Svoje domovy museli opustiť tisíce osôb.



Úrady zatiaľ hlásili štyri obete na životoch, nie je však jasné, či smrť týchto osôb zapríčinili povodne, píše DPA. Záchranári v pondelok pokračovali v evakuácii ohrozených ľudí a pátrali po nezvestných.



Úrady v Hornom Bavorsku v pondelok nariadili evakuáciu obyvateľov domov pozdĺž rieky Amper neďaleko mesta Moosburg an der Isar, kde sa pretrhla hrádza. V mestách Regensburg i Rosenheim bola vyhlásená mimoriadna situácia. Z Regensburgu v pondelok večer evakuovali desiatky ľudí.



Viaceré školy v Bavorsku budú v utorok fungovať prostredníctvom dištančného vzdelávania. Železničná spoločnosť Deutsche Bahn cestujúcich vyzvala, aby sa vyhli cestám do južných častí Nemecka.



Scholz navštívil Reichertshofen, ktorý sa nachádza severne od bavorskej metropoly Mníchov. Osobám postihnutým povodňami prisľúbil podporu a pomoc. Reichertshofen navštívila aj nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová a bavorský premiér Markus Söder.



Povodňová situácia v niektorých častiach Bádenska-Württemberska sa zlepšila. Úrady tam zrušili mimoriadnu situáciu a obyvateľom povolili vrátiť sa do svojich domov, píše DPA.