Scholz: Nemecká vláda obmedzí nezákonnú migráciu

Berlín 14. júla (TASR) - Nemecká vláda obmedzí nezákonnú migráciu do krajiny, uviedol v piatok spolkový kancelár Olaf Scholz. Nemecko však podľa jeho slov potrebuje pracovné sily prichádzajúce zákonným spôsobom. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Vláda v Berlíne chce takisto dosiahnuť, aby sa hospodárstvu krajiny dobre darilo. Všetkých príslušníkov tzv. babyboom generácie, ktorí odchádzajú do penzie, by v najbližších rokoch mali podľa Scholza nahradzovať pracovníci a odborníci prichádzajúci do krajiny v rámci migrácie.



Nemecko v súčasnosti čelí nedostatku pracovníkov vo viacerých odvetviach, najmä kvalifikovaných remeselníkov a zamestnancov v odvetví obchodu, pripomína DPA.



Demografické zmeny v Nemecku, ktorého populácia starne, vyvolávajú obavy v spojitosti s nedostatkom pracovných síl v budúcnosti, pretože mnoho ľudí odchádza do dôchodku.