Scholz: Nemecko a Čína sú proti nasadeniu jadrovej zbrane na Ukrajine

Peking 4. novembra (TASR) - Nemecko a Čína sú proti použitiu akejkoľvek jadrovej zbrane vo vojne na Ukrajine. V piatok to uviedol nemecký kancelár Olaf Scholz počas návštevy Číny. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Tu v Číne každý vie, že eskalácia (vojny na Ukrajine) by mala následky pre nás všetkých," povedal Scholz novinárom. Zároveň zdôraznil, že použitie taktickej jadrovej zbrane je pre všetkých neprípustné. "Som rád, že sme sa aspoň na tomto zhodli," dodal.



Nemecký kancelár po rozhovore s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom povedal, že vojna na Ukrajine je nebezpečná pre celý svet. Scholz ešte predtým požiadal, aby Peking využil svoj "vplyv" na Moskvu, aby zastavila vojnu na Ukrajine.



Noviny The New York Times (NYT) v stredu citovali nemenovaných amerických predstaviteľov, podľa ktorých ruské velenie nedávno diskutovalo o tom, kedy a ako by Moskva mohla použiť taktickú jadrovú zbraň na Ukrajine. Šéf Kremľa Vladimir Putin sa na týchto diskusiách nezúčastnil a naďalej nič nenasvedčuje tomu, že by sa ruská armáda rozhodla nasadiť jadrové zbrane.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredajšom vyhlásení zopakovalo svoj záväzok v súvislosti so zabránením vypuknutiu jadrovej vojny a zdôraznilo, že Moskva považuje zamedzenie vzniku konfliktu s použitím jadrových zbraní za najvyššiu prioritu.