Scholz: Nemecko chce posilniť boj proti nelegálnej migrácii

Berlín 16. marca (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vo štvrtok vyhlásil, že Nemecko musí proti nelegálnej migrácii zasahovať ostrejšie a deportovať tých, ktorí sa v krajine nachádzajú nezákonne. Krajina však bude naďalej ochraňovať Ukrajincov, ktorí zo svojej vlasti utekajú pred vojnou. TASR správu prevzala z agentúry AP.



"Chceme obmedziť nelegálnu migráciu," poznamenal Scholz. "Chceme, aby sa menej ľudí vydávalo do rúk pašerákom a na život ohrozujúce únikové cesty," zdôraznil.



"Našou zodpovednosťou v tejto hroznej agresívnej vojne je samozrejme aj poskytovanie ochrany pre ukrajinských občanov v Európskej únii," povedal Scholz v prejave v Spolkovom sneme. "Všetky úrovne vlády - najmä mestá, okresy a samosprávy - už vyše roka odvádzajú skvelú prácu," dodal v tejto súvislosti.



V Nemecku našlo útočisko od vypuknutia ruskej invázie vyše milión utečencov z Ukrajiny. Okrem toho vlani v krajine požiadalo o azyl viac než 200.000 ľudí zo Sýrie, Afganistanu či Turecka.



Lokálne úrady v Nemecku už mesiace upozorňujú spolkové vládu, že im chýbajú kapacity na ubytovanie utečencov a žiadajú pomoc aj čo sa týka vzdelávania a finančnej podpory. AP konštatuje, že zatiaľ čo Nemci prijali Ukrajincov vo všeobecnosti vrúcne, uchádzači o azyl z Blízkeho východu či Afriky sa stretávajú s horšími reakciami. Vlani došlo napríklad k opätovnému zvýšeniu počtu útokov na azylové centrá.



Nemecko, ktoré je v Európe jednou z najpopulárnejších destinácií pre migrantov, apeluje na spravodlivejší spôsob prerozdeľovania utečencov. Scholz zdôraznil, že jeho krajina musí zrýchliť deportácie osôb, ktorých žiadosť o azyl bola zamietnutá. "Tí, ktorí nemajú právo na pobyt v Nemecku, sa musia rýchlo vrátiť do svojej domovskej krajiny," povedal s tým, že to zatiaľ nefunguje dostatočne dobre.



AP pripomína, že koncom minulého roka bolo v Nemecku v azylovom konaní zhruba 240.000 ľudí, pričom približne 168.000 osobám bola žiadosť zamietnutá a mali krajinu opustiť, uvádza skupina Mediendienst Integration. V roku 2022 bolo však napokon deportovaných len 12.945 osôb.