Scholz: Nemecko je odhodlané naďalej pomáhať Ukrajine

Kyjev 14. februára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v pondelok v Kyjeve uviedol, že je "odhodlaný" zachovať pomoc Ukrajine v čase narastajúceho napätia s Ruskom. Informovala o tom agentúra AFP.



Scholz reportérom povedal, že "žiadna krajina na svete" neponúkla za uplynulých osem rokov viac ekonomickej pomoci Ukrajine než Nemecko, ktoré jej poskytlo dve miliardy dolárov. To podľa neho urobilo Kyjev "odolnejším a nezávislejším voči zahraničným vplyvom".



"Môžem vás uistiť, že sme odhodlaní pokračovať v tejto podpore," povedal nemecký kancelár po rokovaniach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Scholz zároveň dodal, že Ukrajina dostane neviazaný úver vo výške 150 miliónov eur navyše k ďalším 150 miliónom eur, ktoré jej ešte neboli vyplatené, informovala agentúra DPA.



Nemecký kancelár tiež vyzval Rusko, aby akceptovalo snahu Západu o rozhovory o zmiernení napätia ohľadom Ukrajiny. Scholz novinárom v Kyjeve povedal, že pre hromadenie ruskej armády na ukrajinských hraniciach neexistuje "žiadne rozumné opodstatnenie", a apeloval na Moskvu, "aby prijala existujúce ponuky na dialóg".



Zelenskyj a Scholz rokovali takmer dve hodiny, teda dlhšie, ako sa plánovalo. Nemecký kancelár podotkol, že jeho návšteva Ukrajiny prichádza vo veľmi vážnych časoch, a zopakoval, že Nemecko stojí na strane Kyjeva.



Scholz ďalej uviedol, že v súčasnosti nie sú plány na prijatie Ukrajiny do západných aliancií, akou je napríklad NATO. "Preto je trochu zvláštne pozorovať, že ruská vláda robí predmet veľkých politických problémov z niečoho, čo prakticky nie je na programe," podotkol.



"To je napokon výzva, ktorej vlastne čelíme. Že niečo, čo v súčasnosti vôbec nie je problém, sa stáva problémom," dodal nemecký kancelár, ktorý má na utorok naplánovanú cestu do Moskvy na rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.