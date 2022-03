Scholz: Nemecko je pripravené byť garantom bezpečnosti Ukrajiny

Berlín 30. marca (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským povedal, že Nemecko je v zásade pripravené byť garantom bezpečnosti Ukrajiny. Uviedol to v stredu na pravidelnej tlačovej konferencii v Berlíne hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



Scholz v rozhovore so Zelenským naznačil "všeobecnú ochotu" Berlína byť garantom bezpečnosti Ukrajiny, ktorá sa od 24. februára musí brániť pred inváziou ruskej armády.



Hovorca podľa denníka Die Welt konkretizoval, že treba nájsť spôsob, ako po skončení vojny zachovať bezpečnosť Ukrajiny a zaistiť, že ju Rusko znova nenapadne. Na to je však ešte priskoro, keďže mierové rokovania zatiaľ prímerie nepriniesli a boje na Ukrajine stále pokračujú, poznamenal Hebestreit.